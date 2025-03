Bubinoblog - STASERA TUTTO È POSSIBILE: DE MARTINO INARRESTABILE ALLA FACCIA DI GUFI, FANGO E INTRIGHI

Leggi su Bubinoblog

Sesto appuntamento, martedì 11 marzo alle 21.20 su Rai2, con “”, il comedy show condotto da Stefano Definito nel tritacarne mediatico.Ovviamente il pubblico, unico e insindacabile giudice, ha già scelto da che parte stare ma parte del sistema no. E d’improvviso persino un innocuo show per tutta la famiglia è diventato il male.Nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire. Il sistema si muove così, lo fa da sempre e continuerà a farlo. Figli e figliastri, show che sono stupendi se li conduce X mentre osceni se li conduce Y.Torniamo seri e patliamo della puntata diche vedrà le sempre gradite presenze di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia nei panni di Mara Venier.Il tema della serata, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà “STEP Im”, con Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Andrea Pucci e Costanza Caracciolo.