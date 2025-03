Amica.it - Stasera in tv c'è l'ultima puntata di "Miss Fallaci" con Miriam Leone: ecco le anticipazioni degli episodi in onda su Rai 1 alle 21.30

Leggi su Amica.it

Questa volta basta. La misura è colma. La soluzione è prendere in mano completamente la propria vita. È così che lasciamo Orianaal termine di. La serie tv di Rai 1 che si concludein tv con la quarta e. L’appuntamento è, come sempre, per le 21.30 in tv e in streaming su RaiPlay. Dove è possibile rivedere on demand anche gligià trasmessi.veste per l’volta i panni della celebre giornalista italiana. Non sappiamo se vedremo una secstagione, vista la tiepida accoglienza che la serie ha avuto in queste settimane. Ma non è detto che, invece, la Rai non voglia proseguire il racconto con un’altra parte – molto più interessante – della vita di