Stasera c'è Tommasi, sindaco di Verona

dalle 19, l’Ottantadue Club di Forlì (corso Garibaldi 82) ospita il nuovo incontro organizzato dall’Officina delle Idee, per la rassegna ‘Idee per una città che cambia’. L’ospite è Damiano(foto), ex calciatore della nazionale italiana e attualedi: la sua elezione (con il centrosinistra) fece scalpore nel giugno 2022. Per oltre dieci stagioni ha vestito la maglia della Roma, vincendo uno scudetto, con 25 presenze in Nazionale: era considerato un simbolo di correttezza e fair play. Una volta terminata l’attività, è stato per nove anni presidente del sindacato calciatori.