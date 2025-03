Oasport.it - Startlist prova discesa La Thuile 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Dopo la cancellazione odierna causa maltempo del primo training ufficiale, c’è grande attesa per capire se ci sarà la possibilità di disputare nella giornata di domani (mercoledì 12 marzo) l’unicacronometrata in vista dellalibera di La, in occasione della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-di sci alpino.Le previsioni meteo non sono troppo incoraggianti per tutta la settimana ed il rischio di dover annullare anche ladi domani è abbastanza concreto. Ricordiamo che, da regolamento, per poter disputare la gara diè necessario completare almeno un training ufficiale. Il calendario della tappa valdostana prevede unalibera giovedì 13 marzo e a seguire due superG tra venerdì 14 e sabato 15 marzo.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN.