Starmer chiama i volenterosi

Venti paesi "" e pronti a garantire la pace in Ucraina dopo il cessate il fuoco della Russia. Si incontreranno in una videocall sabato 15 marzo, convocati dal premier britannico Keir. La "coalizione dei" è stata annunciata da Downing Street dopo le riunioni in presenza tra vertici militari e ministri della Difesa che vanno in scena oggi a Parigi promosse dal presidente francese Emmanuel Macron. E viene dopo la telefonata di ieri tra lo stessoe Donald Trump, per discutere in particolare dell’obiettivo di "una pace duratura in Ucraina". LE POSIZIONIIl premier britannico ha auspicato "un esito positivo" dei colloqui ucraino-americani in Arabia Saudita, tale da "permettere una ripresa del sostegno militare e d’intelligence" di Washington verso Kiev. Proprio gli Usa nei giorni scorsi hanno vietato al Regno Unito di condividere le informazioni provenienti dai loro servizi segreti con l’Ucraina.