Stadio di San Siro Inter e Milan hanno presentato al Comune di Milano la proposta di acquisto | cosa succede ora

Martedì 11 marzo il Comune ha ricevuto dall'Inter e dal Milan l'offerta di acquisto dello stadio di San Siro e dell'area di riferimento, nonché il Documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'amministrazione comunale esaminerà la documentazione depositata per poi proseguire il procedimento amministrativo. "Le squadre ci consegnano un documento, noi procediamo a un bando pubblico, rapido, di una trentina di giorni, poi possiamo andare a trattativa diretta con i club per rifinire i rapporti", ha detto in giornata il sindaco Giuseppe Sala. Nei prossimi mesi, spiegano Inter e Milan, "i due Club si confronteranno con l'amministrazione Comunale per condividere e approfondire i dettagli e gli elementi distintivi della proposta, con l'obiettivo di completare la procedura di acquisizione entro il mese di luglio 2025".