Squalifica UFFICIALE di 10 giornate: terremoto nel campionato italiano

esemplare nel. Il dispositivo del Giudice sportivo è arrivato solo qualche minuto fa: ben 10di stop per il calciatore.di 10nel(LaPresse) – Calciomercato.it‘’ in Serie B. A Franco Vazquez della Cremonese sono stati dati 10 turni di stop perché alla fine del match col Bari dello scorso 15 febbraio, “ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval – in forza ai puglies, ndr – un insulto espressivo di discriminazione razziale”.Dorval aveva lasciato il campo in lacrime, mentre nel post gara il tecnico del Bari Moreno Longo aveva denunciato l’accaduto: “Mi assumo la responsabilità di ciò che dico – disse Longo – Vazquez ha dato del ne**o di me**a a Dorval. Nel 2025 è inaccettabile”.Il Giudice sportivo hato, ma per un turno, altri 14 calciatori:Ebenzer Akinsanmiro della Sampdoria;Mirko Antonucci e Massimiliano Mangraviti (Cesena);Gabriele Artistico (Cosenza);Marco Bellich e Davide Buglio (Juve Stabia);Dylan Bronn (Salernitana);Salvatore Burrai (Mantova);Alessandro Dellavalle (Modena);Julian Illanes (Carrarese);Armand Lauriente (Sassuolo);Ales Mateju (Spezia);Niccolò Pierozzi (Palermo);Mario Sampirisi (Reggiana).