Ilveggente.it - Spunta Sinner a Indian Wells: la sorpresa è riuscita

Il pubblico del Masters 1000 diè rimasto senza parole: Jannikè apparso a granal Tennis Garden, nel deserto californiano.Quello diè solo il primo di una lunga serie di Masters 1000 ai quali, per forza di cose, Jannikdovrà rinunciare. Non tutti i mali vengono per nuocere, quello è vero – quando mai gli ricapiterà, del resto, di avere a disposizione tutto questo tempo per dedicarsi alla preparazione atletica? – ma mentiremmo se dicessimo che questa squalifica non ha avuto e non avrà alcun peso sulla sua carriera.: la(LaPresse) – Ilveggente.itIn primo luogo perché rischia, purtroppo, di perdere lo scettro di numero 1 del ranking Atp. Se Alexander Zverev, secondo in classifica, non se la sta passando troppo bene, Carlos Alcaraz sta alla grande e può dunque sperare, non nell’immediato ma comunque nel breve termine, di accumulare punti utili per tentare il sorpasso.