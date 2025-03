Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 11 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

11, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.A La Thuile si cominceranno a prendere le misure in vista del week end dedicato alla velocità dove Federica Brignone e compagne vorranno fare la differenza e mettere il punto esclamativo su questa stagione. Ciclismo in primo piano con la seconda tappa della Tirreno-Adriato. La Corsa dei due Mari prevede una frazione adatta ai velocisti e Jonathan Milan è pronto per mettere il sigillo. Nella Parigi-Nizza, invece, Jonas Vingegaard proverà a fare il vuoto nella cronometro.In serata poi tanta Champions League di calcio, con l’Inter che affronterà a San Siro il Feyenoord, forte della vittoria del match d’andata in terra olandese.