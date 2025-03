Bresciatoday.it - Spopolamento, i comuni bresciani che stanno morendo: ma c'è chi prova a resistere

Leggi su Bresciatoday.it

Come si vive in un luogo in cui la scuola elementare più vicina è a 40 km di distanza? In cui il primo ospedale è a un'ora di strada, tra tornanti e d'inverno pure la neve? Che si fa se il negozio più vicino spegne l'insegna perché non ci sono più clienti? È la realtà di molti borghi della.