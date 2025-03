Ilgiorno.it - Spericolato sullo scooter rubato

Leggi su Ilgiorno.it

La Polizia di Stato di Como, ha denunciato in stato di libertà per ricettazione, un 47enne di nazionalità serba, residente in provincia di Sondrio, con precedenti penali e di polizia per reati specifici ed altri legati allo spaccio di stupefacenti. Durante il loro pattugliamento in zona piazza Camerlata, gli agenti hanno intercettato il 47enne a bordo delloche guidava in modo alquanto pericoloso, tenendo lo sterzo con una sola mano impegnando l’altra con il proprio cellulare. Fermato, l’uomo è stato sottoposto a controllo documentale, personale e del mezzo. Dalle prime risultanze loè risultatoe di proprietà di uno studio legale di Milano. Portato in Questura il 47enne, oltre alla sanzione al codice della strada per la guida pericolosa, è stato denunciato in stato di libertà per la ricettazione della moto.