Oasport.it - Speed skating, Ghiotto e Lollobrigida le punte di diamante dell’Italia ai Mondiali

Da giovedì 13 a domenica 16 marzo si disputeranno sul ghiaccio di Hamar i Campionatidi2025, ultimo evento stagionale su pista lunga. L’Italia si presenta alla vigilia della rassegna iridata dopo aver stabilito il record nazionale di podi in Coppa del Mondo, grazie ad un gruppo sempre più competitivo ed in grande crescita sia al maschile che al femminile.Saranno dieci i pattinatori azzurri impegnati in Norvegia: Giorgia Aiello, Francesca, Alice Marletti, Serena Pergher tra le donne e David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti tra gli uomini. Laura Lorenzato e Linda Rossi sono invece le riserve, pronte a subentrare in caso di necessità.“Arriviamo all’appuntamento più importante della stagione con fiducia e motivazione, consapevoli di aver sin qui raggiunto risultati di grande rilevanza.