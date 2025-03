Sport.quotidiano.net - Spal, si torna in campo. Il pericolo è l’ultimo posto

Laci riprova. Alle pendici del monte Amiata, la squadra di Baldini chiede strada alla matricola Pianese che – incredibile ma vero – si presenta all’appuntamento a +19 sui biancazzurri. A Piancastagnaio – borgo di 4mila anime in provincia di Siena – sono i padroni di casa a partire coi favori del pronostico di fronte a una squadra che rischia seriamente la retrocessione diretta in serie D. Lasi ritrova infatti con soli due punti di vantaggio sulle ultime della classe, con un trend che mette letteralmente i brividi. L’ultima vittoria risale a due mesi fa suldella Lucchese: da quel momento sono arrivate sette sconfitte e un pareggio illusorio allo stadio Adriatico contro il Pescara. La prestazione fornita venerdì scorso con l’Arezzo è stata sconcertante, e senza due punti fermi come Mignanelli e Antenucci – entrambi squalificati per somma di ammonizioni – la trasferta contro la squadra di Formisano si presenta in salita.