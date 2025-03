Thesocialpost.it - Spagna, rischio esondazioni a Toledo: scuole chiuse e allarmi alla popolazione

Sette istituti scolastici sono stati chiusi oggi a Talavera de la Reina, nella provincia di, in Castiglia-La Mancia, per ildi esondazione dei fiumi Alberche e Tajo. Le intense piogge che stanno interessando lacentrale negli ultimi giorni hanno fatto innalzare pericolosamente il livello dei corsi d’acqua, spingendo le autorità a prendere misure preventive.In via precauzionale, la protezione civile ha inviato un messaggio d’allerta tramite il sistema ‘Es-Alert’ a tutti i residenti di sette comuni della provincia. L’avviso, ricevuto direttamente sui telefoni cellulari, invita laa evitare le aree fluviali e, in alcune zone, sono state disposte evacuazioni preventive per garantire la sicurezza degli abitanti. La notizia è stata diffusa anche attraverso i canali ufficiali del governo regionale.