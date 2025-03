Ilgiorno.it - Spagna, la meraviglia tra storia e paesaggio

Laè un paese che sembra uscito da un libro di avventure. Con le sue città piene di, le spiagge da sogno, i piatti gustosi e le tradizioni vivaci, è impossibile non volerla visitare. Il suo territorio può accontentare ogni desiderio, dalle montagne perfette per escursioni, alle città piene di tradizioni particolari e arte sublime, fino ad arrivare alle spiagge sempre estive del mar Mediterraneo. Ladellaè ricca e complessa. Dalla romanizzazione della Hispania, passando per le invasioni germaniche e la dominazione musulmana. Agli inizi dell’VIII secolo le popolazioni arabe e berbere conquistarono quasi l’intera penisola. Nei successivi otto secoli, si formarono stati musulmani indipendenti, tutta l’area sotto dominazione araba fu conosciuta come Andalusia. I piccoli regni cristiani del nord riuscirono lentamente a riconquistare l’intera penisola iberica.