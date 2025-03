Lopinionista.it - Spaghetti di riso con verdure saltate: la ricetta

Glidiconsono un piatto leggero, saporito e perfetto per chi ama la cucina sana senza rinunciare al gusto. In questa, il cavolo nero e i carciofi si uniscono in un mix irresistibile di consistenze e sapori, esaltati dal tocco aromatico dell’aglio e dal profumo di vino bianco.Antonella ci consiglia unasemplice da realizzare e saporita, glidicone Granulare Vegetale Bio Bauer.Difficoltà media, preparazione 30 minuti, cottura 15 minutiIngredienti per 4 persone:250 gdi8 foglie cavolo nero4 carciofiAglioOlio extra vergine d’olivaInsaporitore Granulare Vegetale Bio BauerLimone1 bicchiere di vino biancoPreparazione:Come prima cosa, mettete in una ciotola glidie ricopriteli con acqua tiepida.