Sos abbandono scolastico | Ecco l’idea per fermarlo

Ascoltare i bisogni del territorio, far fronte alle nuove urgenze, proporre soluzioni che abbiano una visione di area. Il contesto di intervento sul quale poggia il maxi progetto si basa su numeri. Sono quelli che arrivano dall’osservatorio provinciale e che guardano al nostro territorio come la zona in Toscana dove il tasso di dispersione scolastica è più alto. Un allarme che non può non destare preoccupazione. Da qui, la sfida colta dall’amministrazione comunale e dalla Società della Salute e l’ambizione di fornire più risposte.dello spazio multifunzionale parte infatti da un’analisi del contesto sugli adolescenti e sui giovani nell’area dell’Empolese Valdarno Valdelsa: al 2022, ben mille tra gli 11 e i 21 anni erano seguiti dai servizi sociali della Sds, a cui si vanno a sommare altri duemila ragazzi che seguono percorsi di contrasto alla dispersione scolastica.