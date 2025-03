Game-experience.it - Sony ha annunciato il nuovo bundle di PS5 con Astro Bot, ecco prezzi e dettagli per l’Italia

haufficialmente ildi PS5 conBot, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi non ha ancora acquistato la console e vuole iniziare con uno dei giochi più apprezzati dell’ultimo anno. Il pacchetto include una PlayStation 5 Slim, disponibile sia in versione Standard con lettore disco sia in versione Digital, e una copia digitale del celeberrimo platform di Team Asobi. L’uscita è prevista per il 14 marzo 2025, concompetitivi che rendono iluna delle migliori offerte attuali per entrare nel mondo PlayStation.Ilsarà acquistabile presso i principali rivenditori, tra cui GameStop, e si compone di due versioni: la PlayStation 5 Slim Standard, venduta a 499€, e la PlayStation 5 Slim Digital, proposta a 399€.