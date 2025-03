Thesocialpost.it - “Sono entrato e ho trovato Sinner tutto nudo, così”: la clamorosa rivelazione sul campione

Jannikha ripreso gli allenamenti dopo aver preso una pausa totale, passando qualche giorno con la famiglia a Sesto e dedicandosi anche a qualche sciata per rilassarsi. Questo intervallo è stato vissuto nei giorni successivi alla conclusione dell’accordo conciliativo con la WADA, che il 15 febbraio lo ha portato ad accettare una squalifica di tre mesi. Un patteggiamento che non solo gli ha garantito di evitare pene più severe (come una sospensione più lunga), ma ha anche permesso all’Agenzia Mondiale Antidoping di dichiarare esplicitamente la sua innocenza, confermando chenon ha mai tentato di alterare le sue performance attraverso sostanze proibite, venendo punito solo per la responsabilità oggettiva derivante dalla negligenza del suo staff. Il suo ritorno è previsto per maggio a Roma, subito dopo la fine della sospensione, e intanto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi continua a sostenerlo.