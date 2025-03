Lettera43.it - Sondaggi politici Swg 10 marzo 2025: risale Fdi e calano Pd, Lega e Forza Italia

Secondo irealizzati da Swg per il TgLa7 di lunedì 10, Fratelli d’si conferma primo partito con il 30,2 per cento, con un leggero aumento rispetto alla settimana precedente (+0,2). Segue il Partito democratico, che perde un decimale e scende al 22,4 per cento. Terzo posto per il Movimento 5 stelle, lapolitica che ha registrato l’incremento più significativo (+0,4) e che è data al 12,4 per cento.Swg 10Tendenza opposta per, entrambi in flessione. Il partito guidato da Antonio Tajani è sceso al 9,2 per cento (-0,2), mentre il Carroccio all’8 per cento perdendo 0,3 punti. In calo anche Alleanza Verdi e Sinistra, che è passata dal 6,5 al 6,3 per cento (-0,2).Swg per il TgLa7.