Somma Lombardo, l'operaio che ristruttura casa fa troppo rumore: spacciatore minaccia di sparargli e torna in carcere

(Varese), 11 marzo 2025 – I carabinieri dihanno arrestato un pregiudicato trentenne che era sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale. L'uomo ha perso il beneficio di cui godeva a causa delle sue intemperanze. Nei giorni scorsi, infastidito dai rumori provenienti dai lavori dizione delladel vicino, avevato un operaio con una pistola, poi rivelatasi ad aria compressa. L'immediato intervento dei carabinieri, allertati da una telefona pervenuta al 112, ha confermato la genuinità della segnalazione. In, i militari hanno rinvenuto la pistola a piombini, priva di tappo rosso, che era stata nascosta in un mobile. Il sequestro Inoltre, nel corso della perquisizione sono stati anche rinvenuti 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un kit per la coltivazione di marijuana.