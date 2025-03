Anteprima24.it - Solofra, maxi sequestro di rifiuti: imprenditore denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino in sinergia con i Carabinieri della locale Stazione nell’ambito di attività di controllo sulla corretta gestione dei, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, undiper gravi violazioni nella gestione dei.L’uomo, un 50enne del posto, titolare di una società operante nello stoccaggio e deposito per conto terzi di pellami semilavorati, deteneva un quantitativo dioltre il limite consentito di 30 metri cubi, previsto dal D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), senza provvedere al loro smaltimento con la cadenza trimestrale.Inoltre, il titolare, non è stato in grado di fornire la documentazione attestante la corretta gestione deiprodotti. A seguito dell’accertamento, i militari procedevano alpreventivo di circa 300 metri cubi dipericolosi e non, depositati all’interno del magazzino sottoposto a controllo tra cuitessili, RAEE, imballaggi in plastica e scarti di lavorazione.