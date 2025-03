Ferraratoday.it - Solidarietà, Caritas alla ricerca di uno spazio per un ambulatorio dentistico

Leggi su Ferraratoday.it

Ladi Ferrara ha comunicato di esseredi "spazi per progetti che possano rispondere alle diverse esigenze delle persone in difficoltà". Il nuovo servizio sul quale la realtà si è soffermata è "unche possa offrire cure per uno degli aspetti più delicati.