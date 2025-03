Lanazione.it - Soldi per gli animali ’Ape’ denuncia il primo cittadino

GROSSETOIl sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonnato alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla guardia di finanza. L’azione portata avanti, con un esposto da Michele Rossi (foto), Ape. Tutto parte dal tribunale di Grosseto che lo ha condannato a pagare 49.590 euro per le spese di rimozione delle auto, delle roulotte e per le spese di mantenimento e custodia degli, polli, un gatto e altro, che gli erano stati sequestrati a seguito di ordinanze del sindaco. Ottomila euro per mantenere 39: due galli, sedici galline, due oche, dieci tacchini, sette anatre, due germani.saltati agli occhi anche dei giudici della Corte d’appello, alla quale si è appellato Rossi. Tanto che nell’agosto dell’anno scorso il presidente istruttore ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Livio Sammatrice e ha sospeso l’esecutività provvisoria della sentenza impugnata.