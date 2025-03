Ilprimatonazionale.it - “Soldati maledetti”: La storia di chi si oppose all’occupazione comunista in Polonia.

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 11 mar – «Non posso più sopportare di guardare ciò che sta accadendo, di ascoltare i gemiti di chi viene assassinato, di osservare questo regno di Satana». Così scriveva il tenente colonnello ?ukasz Ciepli?ski nel 1951, nei suoi messaggi segreti, da un carceredove veniva torturato. Per lui, come per cinquantamilapolacchi, la guerra non era finita nel 1945. Il 1° marzo, in occasione dell’anniversario della fucilazione di Ciepli?ski e dei suoi sei compagni, lacommemora la Giornata Nazionale della Memoria dei, per rendere omaggio a coloro che hanno lottato fino all’ultimo per unalibera.Anni fa, parlando con alcune persone, scoprii con sorpresa che in Italia si ritiene che lasia stata liberata dai sovietici. Poi compresi che non c’era nulla di sorprendente in questa convinzione, visto che in Italia gran parte della cultura dominante ha una sfumatura ideologica di sinistra, e parlare dei crimini comunisti non è certo di moda.