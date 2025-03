Fanpage.it - Soffocò la figlia di 3 mesi in ospedale, evita l’ergastolo: “Per lui la piccola ingombrante e scomoda”

Come stabilito da indagini e giudici, il 29enne Giuseppe Difonzo avrebbe ucciso lain pochi minuti, sfruttando un momento in cui era rimasto da solo con lei ina Bari dopo un precedente tentativo di omicidio. Per i giudici, l'uomo non voleva assumersi le responsabilità genitoriali. Laaveva trascorso oltre 60 giorni nei suoi tredi vita a causa di continue crisi respiratorie che per i pm erano provocate sempre dal padre.