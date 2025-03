Ilrestodelcarlino.it - "Social pericolosi, basta una foto o una frase"

Martedì 11 febbraio 2025 nella nostra scuola primaria “M. Montessori” di Fano, sono venuti un maresciallo e un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri per spiegarci la differenza tra bullismo e cyberbullismo. Inoltre hanno parlato di come avviene nella realtà un atto di bullismo: ci siamo resi conto di quanto possa far male anche solo un insulto o le risate di qualche compagno. La vittima del bullo inizia ad avere paura e perciò è costretto a cambiare le sue abitudini di vita quotidiane. Grazie alle loro parole ed esperienze abbiamo riflettuto in particolare sul fatto che ci sono tante possibilità per essere complici di un atto di bullismo: chi vede e non interferisce, gli amici del bullo che al posto di informare un adulto, ridono e prendono in giro la vittima o, ancora peggio i genitori che lo giustificano.