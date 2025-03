Tg24.sky.it - Snus e sacchetti di nicotina, la nuova "moda" tra i giovani. Cosa sono e le differenze

L'uso diin età adolescenziale può portare gravi conseguenze. Nelle ultime ore si è tornati a parlare di questo rischio, dell'uso disvedese e diditra i più. Complice un caso di cronaca che ha coinvolto due studentesse di 13 anni. Le ragazzestate ricoverate in ospedale dopo aver accusato un malore a seguito dell'assunzione di "", un tipo di tabacco da masticare ad alta concentrazione di, vietato ai minori di 18 anni. L'episodio è avvenuto in una scuola media inferiore di Ferrara. A offrire la sostanza sarebbe stato un coetaneo, compagno di classe delle due ragazze. In base alle prime ricostruzioni, il tredicenne si sarebbe presentato a scuola con lo, proponendolo poi alle due compagne. Per lesi sarebbe trattato di una sorta di “overdose” da, sostanza che negli anni dell'adolescenza ha un effetto ancora più potente e che per questo è vietata ai minorenni, come ad esempio avviene per le tradizionali sigarette.