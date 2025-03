Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis e Jole Galli puntano in alto a Craigleith: i convocati dell’Italia

Dopo un weekend di pausa la Coppa del Mondo 2024-2025 disbarca oltreoceano per affrontare il doppio appuntamento di, località canadese che ospita la penultima tappa stagionale del circuito maggiore. Il calendario prevede i due turni di qualificazione tra martedì 12 e mercoledì 13 febbraio, mentre le fasi finali delle gare andranno in scena giovedì 14 e venerdì 15 febbraio.Ambizioni importanti per l’Italia, che può sognare in grande dopo i fantastici risultati ottenuti sulle nevi georgiane di Gudauri. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha previsto la convocazione per la trasferta nordamericana di 6 atleti:, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech al maschile ecome unica rappresentante azzurra al femminile.A quattro gare dalla fine (le due in Canada e poi la doppia sfida conclusiva a Idre Fjäll)è leader della classifica generale con un margine di 99 punti sul tedesco Florian Wilmsmann e 141 sul canadese Reece Howden.