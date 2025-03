Lapresse.it - Sisma Bonus, maxi truffa a Latina: sequestrati crediti di imposta per oltre 10 milioni di euro

Nove persone sono finite questa mattina nel mirino della Guardia di Finanza di, che ha sequestratodiper10di. L’indagine si è concentrata su un sistema fraudolento che creavafalsi legati a lavori edilizi antisismici, come il. Dagli approfondimenti svolti è emerso come questifossero stati originati da una persona detenuta in carcere e, successivamente, trasferiti a soggetti nullatenenti, irreperibili o gravati da precedenti penali e imprese edili dalle dimensioni imprenditoriali incoerenti con il valore commerciale dei lavori eseguiti, soprattutto in relazione a opere così complesse come quelle antisismiche.