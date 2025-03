It.insideover.com - Siria, una testimonianza da Latakia: salvateci dalle violenze dei jihadisti di Al Jolani

Pubblichiamo questache ci arriva da, cioè dall’area dellache più è stata investitaa sfondo etnico e religioso degli uomini di Hayat Tahrir al-Shams (ex Al Nusra ed ex Al Qaeda), richiamati dal presidente Al-. Il racconto è di un giovane alawita, studente universitario, il cui nome, per ragioni di sicurezza, dobbiamo omettere, pur avendo la certezza della fonte e dell’affidabilità della. Questa lettera-appello è stata diffusa anche a diversi altri media europei e occidentali.Gentile Sig./Sig.raSaluti,Sono un cittadinono della provincia diin, ho 24 anni. Oggi viviamo in un’epoca orribile nella storia dell’umanità. Ti chiedo gentilmente, caro lettore, di leggere questo messaggio fino alla fine, basandoti sui principi dei diritti umani sostenutiorganizzazioni umanitarie.