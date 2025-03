Lapresse.it - Siria, l’esodo verso il Libano degli alawiti in fuga dai combattimenti

Decine dini provenienti dall’area costiera del Paese, indaiche nei giorni scorsi hanno provocato più di mille morti intorno alla città portuale di Latakia, hanno attraversato le acque di un fiume per superare il confine ed entrare nel vicino. L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha dichiarato in un comunicato che, secondo le autorità locali, oltre 6.000 persone sono arrivate in circa una dozzina di villaggi nella provincia di Akkar, nel nord del, mentre gli arrivi in altre parti del paese sono ancora in fase di verifica. Un attacco a sorpresa giovedì da parte di uomini armati fedeli all’ex leader Bashar al-Assad è degenerato in scontri e ha scatenato la peggiore ondata di violenza nel paese dal dicembre scorso, quando gli insorti guidati dal gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hanno rovesciato Assad.