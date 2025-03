Lapresse.it - Siria, i curdi esultano dopo l’accordo con il governo di Damasco

Centinaia diinsono scesi in strada a Qamishli, citta del nord-est al confine con la Turchia, per festeggiare l’annuncio di un accordo tra le Forze democratichene (SDF) e ildi. Le persone hanno scandito slogan di unità, come “Uno, uno, uno: il popolono è uno”, mentre sventolavano le bandierene, del PKK e delle SDF. Altri portavano manifesti del leader curdo imprigionato Abdullah Ocalan insieme a Mazloum Abdi, comandante in capo delle Forze Democratichene. Ilad interim dellaha firmato lunedì un accordo con l’autorità curda che controlla il nord-est del Paese, che prevede un cessate il fuoco e l’integrazione della principale forza sostenuta dagli Stati Uniti nell’esercitono.rappresenta un importante passo avanti che porterebbe la maggior parte dellasotto il controllo del, guidato dal gruppo islamista Hayat Tahrir al-Sham che ha portato alla cacciata del presidente Bashar Assad a dicembre.