Ilnapolista.it - Siparietto tra professor Buffon e lo studente Koulibaly alla Luiss: «Mi sembri Lilian Thuram, stessi occhialini»

Gigi, capo delegazione della Nazionale italiana, ha incontrato gli studenti di Sport Management dellaBusiness School, a Roma per il master Sport Management – Master in Management delle Imprese Creative e Culturali. Tra gli studenti anche una vecchia conoscenza del Napoli, ovvero Kalidouche durante l’incontro con l’ex portiere della Juventus era collegato via Skype.«Ti mando un abbraccio forte, a parte che mi– gli ha detto scherzando. volevo dirti che ti ricordo sempre con piacere perché sei stato un avversario sempre molto corretto e molto degno al di là della rivalità che c’era in quel momento tra Juve e Napoli e infatti spesso ci trovavamo fuori dallo spogliatoio».Leggi anche:: «Il mio tempo in Serie A è finito.