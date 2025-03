Secoloditalia.it - «Sintesi, non egemonia»: “Spazio Cultura” la due giorni di FdI a confronto con la società civile

Leggi su Secoloditalia.it

Una duededicata alla, per fare il punto su quanto fatto dall’inizio della legislatura e su quanto sarà fatto nella sua seconda parte. Ma anche per confrontarsi con gli operatori delle numerose articolazioni del settore: artisti, imprenditori, animatori di quello che è uno dei più grandi patrimoni italiani. È “. Valorizzare il passato, immaginare il futuro. Politica e”, l’evento organizzato a Firenze, per venerdì 14 e sabato 15 marzo, dai gruppi parlamentari di FdI, nell’ambito del programma “Tutto per l’Italia”, in collaborazione con l’Ufficio studi del partito. I lavori saranno chiusi da un’intervista al ministro della, Alessandro Giuli. Interverranno, inoltre, i ministri Luca Ciriani e Tommaso Foti, e la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni.