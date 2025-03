Secoloditalia.it - Sinistra vuol dire sfiducia: settimana nera per Conte, a picco nei sondaggi (-4%). Male Schlein e Fratojanni

Come tutti i lunedì sera, arriva nel Tg di Mentana, sulla Sette, ilo che tasta il polso agli italiani su quanto accaduto nellaprecedente. L’ultima rilevazione, realizzata da SWG per TG La7, divulgata ieri sera, mostra un quadro politico in continua evoluzione, con Fratelli d’Italia che consolida la sua posizione di primo partito (+0,2%, a 30,02) e il Partito Democratico che mantiene il secondo posto ma perde lo 0,1% a va al 22,4. Nel frattempo, la Lega e Forza Italia registrano una leggera flessione, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna qualche deci(0,4) si attesta ora al 12,4%. In discesa anche Verdi eal 6,3% (-0,2%).e Fratoianninelo sulla fiduciaLa clamorosa debacle arriva invece per Giuseppenella parte relativa alla fiducia nei leader.