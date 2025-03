Reggiotoday.it - Sindaco io? Lo abbiamo chiesto ai possibili candidati più accreditati del centrosinistra

Leggi su Reggiotoday.it

Nella competizione elettorale per palazzo San Giorgio ilvuole e deve giocarsela fino alla fine. La vittoria annunciata dell’altro schieramento non può essere una giustificazione, e mentre scorre la clessidra dell’ultimo anno di Falcomatà, la coalizione è in cerca di consigli.e.