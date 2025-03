Ilgiorno.it - Sindacati ad Asf: "Turni al volante insostenibili"

Denunciano ialtroppo lunghi, ripetuti egli autisti di Asf. "Abbiamo appreso con rammarico che l’azienda ha sostenuto che i nastri lavorativi sarebbero stati costruiti insieme alle organizzazioni sindacali - denunciano le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl - Vogliamo smentirlo con forza, la commissionesi trova infatti troppo spesso a rincorrere decisioni aziendali unilaterali e a cercare di limitare danni creati certo non dalle lavoratrici e i lavoratori, ma di chi si è rivelato incapace di assumersi le proprie responsabilità politiche o aziendali. Da tempo cerchiamo di lavorare con responsabilità nei confronti del territorio e quando sono stati fatti dei passi avanti siamo stati pronti a riconoscerlo: questo non autorizza nessuno a utilizzare il sindacato come foglia di fico per coprire i propri errori".