Simon Mignolet | Klopp è un vero leader ma quando mi ha preferito Loris Karius mi ha deluso

Lungi dall’essere finito a 37 anni,è oggi una leggenda vivente del Club Bruges che questo mercoledì, è chiamato in un’impresa contro l’Aston Villa in Champions League. Il portiere, più volte accostato al Napoli, ha parlato a SoFoot della sua esperienza belga ma anche sugli anni al Liverpool.Ripercorriamo i tuoi anni a Liverpool. Ti ricordi la tua prima stagione?«Sì, la mia prima partita (contro lo Stoke City) è stata molto speciale, uno dei miei migliori ricordi. Tutta la mia famiglia era allo stadio, e ho parato un rigore all’89° minuto per convalidare una vittoria 1-0. Quell’anno, mi ritrovo direttamente in una squadra che lotta per il titolo, mentre fino ad allora avevo giocato solo a Saint-Trond e Sunderland, due club che lottavano soprattutto per il mantenimento. Con il senno di poi, sarebbe stato meglio se giocassi in un’altra squadra che gioca la vittoria prima di unirmi al Liverpool.