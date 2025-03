Puntomagazine.it - Siglato al Mimit l’accordo su Versalis, passo decisivo per la riconversione industriale e la transizione green

Leggi su Puntomagazine.it

UGL Chimici:alsuper la per lae laLa Segreteria Nazionale UGL Chimici esprime soddisfazione per la firma del protocollo d’intesa sulladioggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del Ministro Adolfo Urso., sottoscritto dalle organizzazioni sindacali UGL Chimici, Femca Cisl, Uiltec Uil e Cisal, rappresenta unfondamentale per il futuro della chimica italiana, con un piano di investimenti da oltre 2 miliardi di euro per lo sviluppo della chimica circolare, bio e specializzata.Il piano di trasformazione diprevede il mantenimento dell’intensitàe occupazionale, con ladella chimica di base e la dismissione progressiva degli impianti di cracking, compensata dalla nascita di nuove piattaforme tecnologiche sostenibili.