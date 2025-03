Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza stradale, un arresto e sette denunce dei carabinieri

Fermo, 11 marzo 2025 - Unpersone denunciate, decine di alcol e drug test effettuati sugli automobilisti. E’ questo il bilancio dell’attività di controllo e prevenzionedeidelle Compagnie di Montegiorgio e Fermo. A Porto Sant'Elpidio, un 43enne è stato denunciato per false attestazioni e rifiuto di accertamento per uso di sostanze alcoliche. L’uomo, fermato alla guida del suo scooter, ha fornito false informazioni sulla propria identità e ha manifestato sintomi di ebbrezza, rifiutandosi di sottoporsi ai controlli. Il veicolo a due ruote è stato ovviamente sequestrato A Porto San Giorgio, i militari dell’Arma hanno denunciato un 56enne per reiterazione nel biennio di guida senza patente, avendo già commesso in precedenza la medesima infrazione. Anche in questo caso, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.