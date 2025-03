Cesenatoday.it - Siamo Longiano riflette sul futuro dell’agricoltura, appuntamento nella sala del quartiere di Budrio

Leggi su Cesenatoday.it

“C’è ancora speranza per l’agricoltura romagnola?”. Ritorna il format organizzato dal gruppo consiliareper discutere con gli addetti del settore di alcuni temi caldi. L’è per lunedì 17 marzo alle 20,30 presso ladeldi, ain via Pascoli.