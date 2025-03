Linkiesta.it - Siamo (fin troppo) pronti per l’harissa

Leggiamo il meta titolo di un articolo giornalistico, risultato di una ricerca online: “Ricette piccanti con harissa che costano poco e sembrano fighe”. Che sia una Seo malconsigliata per parametri di ricerca Google nazionalpopolari o una scelta editoriale coraggiosa, il risultato non cambia: qui c’è qualcuno che sa poco del, cioè, che ne sa tanto da averla sentita nominare, magari persino da aver mangiato un piatto che la conteneva, ma che non la sa davvero. Che però ha intuito che presentare un piatto con questo ingrediente farà fare a lei o lui bella figura, la prossima volta a tavola.Riavvolgiamo:è una pasta di peperoncino e spezia nativa della Tunisia. Non scriviamo “tipica”, perché il tipico è qualcosa che si conosce ed è un po’ diffuso. La pizza è tipica di tante culture del mondo, la pizza napoletana è di Napoli.