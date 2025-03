Agi.it - Si riapre il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, indagato un amico del fratello

AGI - Torna ad animarsi la scena del delitto di Garlasco, uno dei più controversia storia recente e che nel 2007 spezzò l'immobile quiete due giorni prima di Ferragosto nel paesino ritagliato tra le risaie pavesi fino ad allora famoso per uno storico locale da ballo. Da dieci anni per l'di, che un investigatore definì uscendo dalla villetta piena di sangue di via Pascoli "una ragazza senza nuvole", l'ex fidanzato Alberto Stasi è in carcere a Bollate, dopo essere stato condannato a 16 anni al termine di una girandola di verdetti contraddittori. Due assoluzioni e poi due condanne, passando per la Cassazione che mise in dubbio la doppia innocenza. Prima del verdetto decisivo nel 2015 il procuratore generale alzò le mani: "Non sono in grado di stabilire se è colpevole o innocente".