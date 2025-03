Ilgiorno.it - Si interviene nella frazione minacciata

Leggi su Ilgiorno.it

Sono iniziati ieri i lavori di messa in sicurezza dellaCapovico che rimarrà interdetta alle auto fino alla fine dei lavori, ovvero non meno di un mese. Vietato il transito e anche la sosta, pena la rimozione forzata, l’accesso sarà consentito attraverso la scala pedonale dal civico 55, mentre dal civico 44 l’ingresso sarà consentito solo se autorizzato dalla direzione lavori in casi di posizionamento di una passerella pedonale, ma solo dalle 18 alle 7 del mattino. L’intervento riguarda la messa in sicurezza del corso del torrente Pertus che negli ultimi anni ha provocato più di un grattacapo in paese trascinando a valle fango e detriti che in più occasioni hanno invaso anche la statale Lariana, bloccando la principale via di collegamento tra Bellagio e Como. Grazie ai fondi del Pnrr ha preso il via il cantiere che per ora si concentreràCapovico.