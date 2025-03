Ilfattoquotidiano.it - Si indaga sulle ronde anti-maranza a Milano dopo il video del pestaggio di un nordafricano

Cinquantuno secondi che documentano la violenza del branco. L’accerchiamento prima, poi pugni e calci, anche quando la vittima è a terra. A nulla servono le sue giustificazioni, nulla viene documentato della presunta refurtiva eventuale recuperata dal gruppo che si immortala nella sua azione di giustizia privata. Un blitz sul quale ora hanno messo gli occhi le forze dell’ordine. Tutto inizia domenica mattina, quando sui social inizia a rimbalzare ilpostato dalla pagina Instagram Articolo 52 – il riferimento è alla norma costituzionale che prevede come “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” – con il titolo “viene catturato”.Nel filmato, registrato in zona Navigli non si sa quando, si vede un uomo di origini nordafricane che viene circondato da un gruppo di ragazzi, quasi tutti a volto coperto e con gurinforzati.