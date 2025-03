Si deve vergognare | le diano il Daspo Zaia contro la mamma degli insulti all’arbitra di basket | Vai a fare la prostituta

Leggi su Open.online

Gli, le lacrime e ora, la solidarietà anche da parte del governatore Veneto. Protagonista suo malgrado della vicenda è Alice Fornasier, giovane arbitra dipadovana. «Vai ala», le ha urlato ripetutamente la madre di uno dei ragazzi in campo nella partita tra Joint & Welding Feltre e i Wildcats di Motta di Livenza, Comune nel Trevigiano dove si stava disputando l’inorganizzato nella Giornata Internazionale della Donna, lo scorso 8 marzo. Glidella madre di uno dei giocatori del Motta si sono protratti per diversi minuti, fino a quando l’arbitra, già vittima di un episodio simile alcuni giorni prima a Cittadella (Padova) che ha portato a squalifica di due giornate per il responsabile, non ce l’ha fatta più ed è scoppiata in lacrime correndo verso gli spogliatoi.