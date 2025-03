Anteprima24.it - Si barrica in casa, decisivo l’intervento di un negoziatore della Polizia

Tempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi si era tenuta alla Scuola Allievi Agentidi Stato di Caserta un’esercitazione che prevedevadelper la presenza di un uomoto con un ostaggio, e proprio ieri si è passati dal test alla realtà quando a Castel Volturno (Caserta) un 45enne si èto inminacciando di far esplodere delle bombole di gas.In presenza di un pericolo così concreto per la sicurezza pubblica, è infatti intervenuto un(si tratta di una figura professionale istituita in tutte le Questure grazie a corsi ad hoc offerti dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimentopubblica sicurezza), che è stato impegnato in trattative durate diverse ore e solo dopo aver parlato a più riprese con il 45enne, grazie ad una squadra di supporto, team con competenze specialistiche che si avvale di unità specificamente addestrateQuestura di Caserta e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, ile gli altri agenti sono potuti entrare nell’appartamento, riuscendo ad evitare che il 45enne mettesse in atto i suoi propositi.