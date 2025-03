Secoloditalia.it - Show grillino al Parlamento Ue. Conte guida la gazzarra: von der Leyen ci porterà alla guerra

Leggi su Secoloditalia.it

L’aveva promessa e l’ha fatta: in mattinata a Strasburgo Giuseppehato la sceneggiata dei 5Stelle contro il piano di difesa europeo. Una trasferta annunciata con rulli di tamburo ieri, con tanto di video serale sui social con i parlamentari di Camera e Senato del Movimento è in viaggio verso Strasburgo. “Direzioneeuropeo di Strasburgo per dire basta soldi per le armi!”. Un’esibizione pseudo-muscolare a suon di cartelli e slogan contro Ursula von der, pericolosafondaia. “Basta soldi alle armi” è lo striscione srotolato dagli europarlamentari grillini davantisede dell’Euro. Un’istantanea pacifista senza se e senza ma che manda plasticamente in frantumi qualsiasi ipotesi di campo largo. Mentre va in scena laarcobaleno in aula il Pd tratta sugli emendamenti correttivi al testo.