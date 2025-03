Abruzzo24ore.tv - Shock: cuccioli abbandonati in un sacco dell'immondizia

Teramo - Due cagnolini scheletrici trovati in una Scerne di Pineto, salvati da una giovane mentre andava al lavoro. Nella mattinata del 10 marzo 2025, a Scerne di Pineto, una giovane donna in transito nella zona industriale ha notato unin movimento sul ciglioa strada. Insospettita, si è fermata e ha scoperto al suo interno duedi cane in condizioni critiche, visibilmente denutriti. La ragazza ha immediatamente allertato Giuseppina Fasciocco, presidentea Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (Leidaa) di Notaresco, che è intervenuta sul posto insieme ad altre volontarie. I cagnolini sono stati tratti in salvo e trasferiti in un luogo sicuro, dove riceveranno le necessarie cure veterinarie nei prossimi giorni. Questo episodio di abbandono animale ha suscitato profonda indignazione nella comunità locale.